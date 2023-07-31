Оборот оптовой торговли в Ростовской области увеличился на 27% в I полугодии 2023 года

В первом полугодии 2023 года оборот оптовой торговли на территории Ростовской области составил 1 552,9 млрд руб., что на 27,1% больше, чем в аналогичный период прошлого года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

«В структуре оборота оптовой торговли две трети сформировали крупные и средние организации, оставшуюся треть – субъекты малого предпринимательства»,— отмечают в пресс-службе ведомства.

Оптовые организации нарастили объем отгрузки зерновых и зернобобовых до 3,6 млн т (на 34% больше, чем в первом полугодии 2022 года), овощей — до 40,3 тыс. т (рост 43,2%), молока — до 70,3 тыс. т (рост 11,5%).

В то же время отгрузка мяса снизилась в первом полугодии 2023 года на 76,4% — до 97,2 тыс. т, яиц — на 59,9% (до 504,7 млн штук).

Также отмечается, что увеличились объемы продаж металлопродукции, табака и бытовой техники.

Анастасия Назарова