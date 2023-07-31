Новая линейка костюмов Mastersuit

Марка Mastersuit представила капсульную коллекцию костюмов для летнего сезона. В линейке представлены как мужские, так и женские образы. Все они выполнены в сдержанных цветах – основной акцент дизайнеры сделали на синий, серый и бежевый цвета. В коллекцию Mastersuit, созданную вручную, вошли костюмы, непарные комплекты, а также юбки и шорты: образы подойдут как для деловой встречи или работы в офисе, так и для более расслабленного мероприятия с менее формальным дресс-кодом. Линейка уже доступна в ателье Mastersuit.

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