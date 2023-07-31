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В Набережных Челнах мужчину отправили под арест за свастику в паспорте

Набережночелнинский горсуд отправил под арест местного жителя за свастику в паспорте. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отмечается, что в июле этого года в отделе полиции №3 «Центральный» он предъявил паспорт, где была изображена свастика. Тем самым, как посчитал суд, он умышленно публично демонстрировал нацистскую символику.

В итоге его признали виновным по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Ему назначили семь суток ареста. Паспорт задержанного направлен в Управление по вопросам миграции УМВД России по Набережным Челнам для рассмотрения вопроса о его недействительности и уничтожении.

Постановление суда в законную силу не вступило.

"Ъ-Казань"

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