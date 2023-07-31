Два года колонии получил новосибирец, сбивший по переходе женщину с двумя детьми

В Новосибирской области вынесен приговор местному жителю, сбившему в ноябре прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе женщину с двумя детьми. По данным прокуратуры региона, он признан виновным в нарушении ПДД (ч. 5 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание – до семи лет лишения свободы).

Суд установил, что автомобиль мужчины был исправен. В результате действий виновного потерпевшие получили травмы, причинившие тяжкий вред здоровью и повлекшие в последствии их смерть. Свою вину подсудимый признал в полном объеме.

Суд назначил ему 2 года колонии-поселения, а также лишил его права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

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Оксана Павлова