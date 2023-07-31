Банк ВТБ запустил мобильный банк для крупных корпоративных клиентов — «ВТБ Бизнес-онлайн CIB». Приложение предназначено для смартфонов на Android и доступно для скачивания в магазинах приложений RuStore и NashStore, а также на сайте банка в разделе «Крупный бизнес». Это собственная разработка ВТБ, полностью основанная на российских технологиях. В ней реализованы наиболее востребованные банковские сервисы и продукты для работы с электронными документами и для мониторинга остатков на счетах. Приложение разработано в первую очередь для руководителей финансовых подразделений и казначеев организаций.

Шведская Ingka Centres (владелец IKEA и «Мега») продала «Химки бизнес-парк», в котором располагалась российская штаб-квартира. Площадь помещений составляет 42 тыс. кв. м. Новые владельцы указаны в справке «СПАРК-Интерфакса». Два консультанта подтвердили «Ведомостям» сделку. По информации одного из них, Ingka Centres планировала получить за актив чуть меньше 4 млрд руб. Покупателем стала фирма «КЛС-Химки», принадлежащая Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну.

Число самозанятых россиян в возрасте от 14 до 17 лет превысило 95 тыс. к 1 июля. Это на 20% больше, чем летом прошлого года. Статистику ФНС приводят «Известия». Чаще всего подростки регистрируются в качестве курьеров и компьютерных мастеров. Всего в России в качестве самозанятых зарегистрированы 7,8 млн человек. С начала года показатель вырос более чем на 1 млн.