Петербургский сервис доставки «Смекалка» возобновил работу после года простоя

Петербургский сервис доставки «Смекалка» снова начал принимать заказы, пишет 31 июля «Деловой Петербург». Ранее компания объявляла о прекращении работы, простой продлился год.

Как рассказал один из основателей «Смекалки» Владимир Овелян, операционную модель, по которой работал сервис, пересмотрели. По его словам, прошлая была неэффективной. «Мы делали ставку на открытие маленьких производств и брали в команду ремесленников, каждый из которых самостоятельно выстраивал всю деятельность. Их вовлечённости и стараний оказалось недостаточно, чтобы выстроить рабочую бизнес-модель. Сейчас же продукция производится в рамках одного цеха, лидерами-ремесленниками являются сами основатели компании»,— поделился господин Овелян.

Компания также отказалась от части ассортимента, теперь сервис будет доставлять только замороженные продукты. При этом эксперты рынка считают бизнес-модель сервиса рискованным, так как фокус на замороженной продукции уменьшает потенциальную аудиторию.

«Смекалка» — часть инвестиционной компании People&People, которая развивает «Таксовичкоф», «Грузовичкоф», «Ситимобил», «Dostaевский» и др. Работа сервиса была приостановлена в августе 2022 года.

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