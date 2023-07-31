В Сочи в пик турсезона увеличили частоту вывоза мусора

В Сочи для предотвращения скапливания мусора в пик высокого турсезона разработали комплекс мер. Среди них увеличение кратности вывоза ТКО и установка новых контейнеров, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Сочи Фото: Мэрия Сочи

На курорте уже установили 1 тыс. новых контейнеров для ТКО, еще столько же расставят в ближайшее время. Рядом с ними разместят около 40 контейнеров для крупногабаритного мусора.

Срок вывоза мусора на утилизацию за пределы города сократили до одних суток. С 31 июля за всеми кварталами закрепили сотрудников районных администраций. Они будут следить за выполнением работ по санитарной уборке улиц. Кроме того, владельцы коммерческих объектов должны будут установить собственные контейнерные площадки.

«Идет работа по пресечению несанкционированного сброса строительных отходов. При обнаружении стихийной свалки администрации районов направляют документы в полицию для розыска нарушителя»,— отметили в пресс-службе мэрии Сочи.

Татьяна Ручкина

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