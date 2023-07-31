Экс-полицейского в Удмуртии осудили за бандитизм и фальсификацию доказательств

В столице Удмуртии суд вынес приговор в отношении 34-летнего местного жителя, которого признали виновным в бандитизме, пособничестве в фальсификации доказательств и разбое (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303, п. п. «а», «б» ч. 4 ст. 162, ч. 2 ст. 209 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртии

Установлено, что мужчина вошел в преступную группу, вместе с которой участвовал в нападении на жителей Москвы. Они прибыли в Удмуртию для приобретения автомобилей по размещенному одним из участников банды объявлению. Кроме того, ижевчанин способствовал фальсификации доказательств по делу об административных правонарушениях в области дорожного движения.

По данным судейского сообщества, мужчина работал в органах внутренних дел, когда способствовал фальсификации. В результате его действий к ответственности привлекли невиновного человека. В составе банды, напавшей на жителей Москвы, он выполнял функции связующего звена.

В судебном заседании свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на пять лет и четыре месяца в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе МВД по республике, преступления выявили в результате совместных мероприятий, проводимых сотрудниками ОРЧ собственной безопасности МВД по Удмуртии и региональным УФСБ. Этот сотрудник уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.