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Коммерсантъ FM
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На Ставрополье 31 июля и 1 августа возможен выход из берегов реки Калаус

В течение ближайших двух суток на территории Апанасенковский муниципального округа Ставрополья ожидается повышение уровня воды до неблагоприятных отметок, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС региона.

«В связи с обильными осадками в крае, за минувшие выходные уровень воды в реке Калаус поднялся на 1 см выше неблагоприятной отметки», — написал в своем Telegram-канале глава администрации Апанасенковского округа Денис Климов.

По данным спасателей, существует риск подтопления приусадебных участков и дворов домовладений в пойме реки на территории населенного пункта Воздвиженское.

Глава округа подчеркнул, что ситуация на его личном контроле.

Анастасия Назарова

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