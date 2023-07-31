В новом учебном году каникулы в школах Воронежа продлят из-за праздников

Из-за праздников в школах Воронежа ученики 2-11-х классов в учебном году 2023-2024 будут отдыхать не 28, а 30 дней. Об этом сообщило городское управление образования и молодежной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Осенние каникулы, наступающие после окончания первой четверти, продлятся восемь дней: с 30 октября по 6 ноября. Учащиеся не вернутся за парты в начале рабочей недели, так как День народного единства (4 ноября) выпадает на субботу — выходной день переносится на понедельник.

Зимние каникулы, начинающиеся после второй четверти, продлятся 15 дней: с 25 декабря по 8 января. Школьники вернутся к учебе во вторник, поскольку Рождество (7 января) выпадает на воскресенье — выходной переносится на понедельник.

Весенние каникулы перед последней четвертью традиционно продлятся семь дней: с 25 по 31 марта.

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы в течение семи дней с 12 по 18 февраля. «Они традиционно проводятся в середине самой длинной четверти и призваны помочь малышам адаптироваться к новому режиму обучения и немножко отдохнуть»,— пояснили в управлении.

Алина Морозова

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