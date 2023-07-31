В Ярославской области многодетные семьи смогут получить деньги вместо бесплатной земли

Нуждающиеся в жилье многодетные семьи Ярославской области смогут получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка. Постановление, регламентирующее новый порядок предоставления земли, опубликовано на официальном сайте правительства области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Согласно постановлению, выплату могут получить только многодетные семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и стоящие на учете в качестве имеющих право на получение бесплатного участка. Выплаты будет предоставлять «Единый центр социальных выплат Ярославской области».

На момент подачи заявления как минимум трем детям в семье должно быть менее 18 лет. Кроме того, получить выплаты семья может, если ранее не получала бесплатный участок. При этом предоставленные средства можно будет потратить по одному из направлений: покупка жилья или участка для строительства жилья, оплата первоначального взноса при получении кредита на покупку жилья или цены договора участия в долевом строительстве. Максимальная выплата составит 157 тыс. руб. Вся приобретаемая недвижимость должна находиться в Ярославской области.

Решение о предоставлении выплаты или отказе «Единый центр» должен принять в течение 15 рабочих дней после подачи соответствующего заявления, в случае предоставления деньги придут на карту в течение 5 дней после принятия решения.

Алла Чижова