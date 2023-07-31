В Ярославской области многодетные семьи смогут получить деньги вместо бесплатной земли

Нуждающиеся в жилье многодетные семьи Ярославской области смогут получить единовременную денежную выплату вместо земельного участка. Постановление, регламентирующее новый порядок предоставления земли, опубликовано на официальном сайте правительства области.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Согласно постановлению, выплату могут получить только многодетные семьи, нуждающиеся в жилых помещениях и стоящие на учете в качестве имеющих право на получение бесплатного участка. Выплаты будет предоставлять «Единый центр социальных выплат Ярославской области».
На момент подачи заявления как минимум трем детям в семье должно быть менее 18 лет. Кроме того, получить выплаты семья может, если ранее не получала бесплатный участок. При этом предоставленные средства можно будет потратить по одному из направлений: покупка жилья или участка для строительства жилья, оплата первоначального взноса при получении кредита на покупку жилья или цены договора участия в долевом строительстве. Максимальная выплата составит 157 тыс. руб. Вся приобретаемая недвижимость должна находиться в Ярославской области.
Решение о предоставлении выплаты или отказе «Единый центр» должен принять в течение 15 рабочих дней после подачи соответствующего заявления, в случае предоставления деньги придут на карту в течение 5 дней после принятия решения.