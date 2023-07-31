Водитель грузового тягача погиб после ДТП с автомобилями Cadillac и Freightliner в Удмуртии

В Удмуртии на 21 км дороги, соединяющей Воткинск и село Кельчино, произошла дорожная авария со смертельным исходом. Днем 29 июля здесь столкнулись грузовой тягач Renault в составе полуприцепа с автомобилями Cadillac CTS и Freightliner с полуприцепом. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике.

В частности, по предварительным данным, в момент аварии 38-летний водитель тягача выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с другими автомобилистами.

В результате происшествия водитель Renault от полученных травм скончался в больнице. Другие участники аварии не пострадали.