Гидрометцентр спрогнозировал новые ураганы в Татарстане в августе

В Татарстане в августе вновь возможны новые ураганы по аналогии с субботним. Об этом сообщает

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал «Краснодарский край. Главное» Фото: Telegram-канал «Краснодарский край. Главное»

«Татар-информ» со ссылкой на главу Гидрометцентра региона Феликса Гоголя.

«В ближайшие дни такие опасные метеоявления не ожидаются, но в августе они вполне возможны, если на перегретые воздушные массы придет холодный воздух. Если будет интенсивный контраст температур воздушных масс, то возможны схожие явления»,— отметил господин Гоголь.

Причиной субботнего урагана стало столкновение атмосферных фронтов двойной системы. Господин Гоголь добавил, что в Татарстан одновременно пришли холодный фронт и фронт окклюзии.

"Ъ-Казань"