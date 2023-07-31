150 отделений почты планируется открыть в Нижегородской области до конца года

Почта России до конца года планирует открыть 150 почтовых отделений в Нижегородской области, пообещал директор Почты России Михаил Волков на встрече с губернатором Глебом Никитиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Господин Волков уточнил, что сейчас в регионе существуют более 800 почтовых отделений, а в последние месяцы возобновили работу 44 временно закрытых отделения. По данным областного министерства цифрового развития, в 2022 году за счет регионального и муниципального бюджетов был выполнен ремонт в 16 почтовых отделениях в 10 районах. До конца текущего года планируется отремонтировать еще 30 отделений в 19 муниципалитетах.

«Нам хотелось бы расширить функциональность почтовых отделений, прежде всего, для социальных целей. Необходимо разработать концепт модульного отделения. Сразу же на его базе можно было бы продумать организацию пунктов социальных участковых. Еще нужно проработать возможность оказания на базе почтовых отделений государственных и муниципальных услуг»,— отметил Глеб Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», за три года Нижегородская область лишилась 240 почтовых отделений. Жители сельской местности жалуются, что после закрытия отделений вынуждены ездить за десятки километров, чтобы оплатить ЖКУ, отправить или получить корреспонденцию и посылки. В областном филиале ПАО «Почта России» причиной закрытия назвали нехватку кадров и низкие зарплаты. С апреля 2023 «Почта России» законодательно получила монопольное право на доставку пенсий наличными деньгами и в связи с этим в региональном отделении Народного фронта опасаются, что обслуживание пенсионеров в ряде поселков может ухудшиться.

Андрей Репин