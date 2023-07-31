В Челябинской области более 90 человек привлекли к ответственности за нарушения на охоте

В первом полугодии специалисты отдела федерального государственного надзора минэкологии Челябинской области провели более 1,2 тыс. контрольных мероприятий в охотничьих угодьях. Как сообщают в министерстве, за этот период было выявлено 135 нарушений в области охраны и использования охотничьих ресурсов, в том числе 103 административных правонарушения и 32 нарушения с признаками уголовных преступлений.

«По фактам административных правонарушений возбуждено 103 административных дела, по которым вынесено 96 постановлений, при этом привлечены к ответственности более 90 человек, в том числе четверо лишены права осуществлять охоту сроком на один год, - сообщают в минэкологии. – На виновных наложены штрафы в общей сумме почти 130 тыс. руб., более 90 тыс. руб. граждане уже оплатили».

В ходе проверок специалисты минэкологии выявили незаконное изъятие из среды обитания 19 сибирских косуль, 12 лосей, 11 гусей, трех уток, сурка и волка. Ущерб, причиненный охотничьим ресурсам, превысил 500 тыс. руб. по материалам административных дел и 4,2 млн руб. – по материалам уголовных.