Прикамье поможет открыть второй МФЦ в Северодонецке

В Северодонецке (Луганская Народная Республика) с помощью Пермского края откроется второй многофункциональный центр (МФЦ). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Благодаря содействию Пермского края в Северодонецке успешно развивается сеть МФЦ. Для ее создания из Прикамья доставлена партия оргтехники и комплектующих. Это в том числе экран с широким углом обзора, на котором будет отображаться положение посетителя в очереди, а также мониторы, компьютеры, телефоны и прочее. С использованием поступившей техники планируется открытие нового МФЦ в следующем месяце. Он будет организован в соответствии с российскими стандартами. Также будет модернизирована система получения электронных талонов и организация дополнительных окон приема граждан в существующем отделении, созданном в марте силами местной администрации.

По словам министра информационного развития и связи Пермского края Петра Шиловских, доставившего технику в Северодонецк, жители города сейчас активно оформляют документы российского образца. По этой причине МФЦ является одним из самых посещаемых мест города. «Минцифры ЛНР важно в текущий момент влиться в структуру государственного управления России, они начинают эту работу с чистого листа. Поэтому мы с максимальной вовлеченностью готовы оказать всю необходимую поддержку для открытия дополнительных филиалов МФЦ с учетом нашего опыта, а также для построения хорошей, надежной телекоммуникационной инфраструктуры»,— пояснил министр.

Сегодня продолжается сбор техники для оснащения нового филиала МФЦ в Северодонецке. Силами Пермского края проводится ремонт помещения под его размещение с учетом всех современных стандартов качества предоставления госуслуг. «Будущее отделение МФЦ будет открыто до 20 августа. Это позволит нам разгрузить первое — Центральное отделение Северодонецка. Мы благодарим руководство Пермского края за оказанную помощь. Данная поддержка станет залогом быстрой и качественной работы отделения, а для жителей, которым предоставляются госуслуги через отделение МФЦ,— комфортного ожидания»,— рассказал заместитель министра цифрового развития ЛНР Владимир Харитонов.