УФАС по Башкирии нашло нарушения при отборе подрядчика на установку освещения на трассе М-7

УФАС по Башкирии признало обоснованной жалобу казанского ООО «Мельница заказов» на конкурс Федерального управления автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора по отбору подрядчика установки элементов освещения на пешеходном переходе и автобусной остановке на участке трассы М-7. Начальная стоимость контракта составляет более 36,6 млн руб.

Итоги торгов были подведены 20 июля. Подрядчик должен был исполнить контракт до 15 октября 2024 года.

Как сообщила пресс-служба ведомства, текстовая часть извещения о конкурсе противоречит извещению, размещенному на электронной площадке. «Такие действия вводят участников конкурса в заблуждение и могут привести к некорректной подготовке заявок»,— отметили в УФАС.

Заказчику выдано предписание отменить итоги конкурса и пересмотреть заявки участников конкурса.

Олег Вахитов

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