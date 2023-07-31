Суд частично удовлетворил иск военной прокуратуры к бывшей сотруднице военкомата в Уфе

Судья Калининского райсуда Уфы Алсу Шарипкулова удовлетворила исковое заявление военной прокуратуры Уфимского гарнизона к бывшей старшей помощнице начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Лиане Паниной.

Прокуратура просила суд признать недействительной сделку, заключенную госпожой Паниной, и применить последствия ее недействительности, взыскав с ответчика 15 тыс. руб.

Как следует из материалов дела, в октябре 2022 года Лиана Панина получила вознаграждение за содействие в освобождении от призыва на военную службу. Из полученных ею 125 тыс. руб., она передала своему начальнику Константину Выропаеву (осужден на шесть лет условно) 110 тыс. руб., а оставшуюся сумму она забрала себе за посредничество.

Судья признал сделку недействительной, но не стал взыскивать с госпожи Паниной 15 тыс. руб., так как она уже выплатила ее в казну.

Ранее Лиана Панина являлась подсудимой по уголовному делу. Она обвинялась в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). В феврале Калининский райсуд прекратил производство по делу, установив, что ранее не судимая Лиана Панина раскаялась в совершении преступления и написала явку с повинной.

Венера Хисамова

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