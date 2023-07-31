Мариинский горсуд в Кузбассе продлил домашний арест бывшему начальнику КУМИ

По ходатайству следователя СУ СК по Кемеровской области Мариинский городской суд в Кузбассе продлил до 7 августа домашний арест бывшему начальнику комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа Александру Смолянинову.

Он обвиняется в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2015 году, будучи начальником отдела архитектуры и градостроительства местной администрации, «с целью хищения бюджетных денежных средств» Александр Смолянинов незаконно выдал разрешение на строительство жилого многоквартирного дома Николаю Морашу (находится под стражей по этому же уголовному делу). Последний в течение полутора лет реконструировал одноэтажное здание под многоквартирный двухэтажный жилой дом, незаконно получив разрешение на ввод указанного объекта в эксплуатацию.

А в 2017-2019 годах Александр Смолянинов уже как глава КУМИ заключил с Николаем Морашем муниципальные контракты на покупку 12 квартир в этом реконструированном доме, в том числе, для обеспечения сирот. Из местного бюджета по контрактам было перечислено около 10 млн руб., однако квартиры не отвечали установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

Превышение полномочий, по версии следствия, выразилось также при заключении еще трех контрактов на 3,7 млн руб., на покупку жилья в том же доме для переселенцев из аварийного и ветхого жилья. Уголовное дело было возбуждено в феврале 2023 года, тогда же Александр Смолянинов был помещен под домашний арест, который суд оставил в качестве меры пресечения в ответ на очередное ходатайство следствия.

Игорь Лавренков