Площадь лесного пожара в Краснокамском округе увеличилась до 84 гектаров

Площадь лесного пожара в Краснокамском округе достигла 84 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Пожар в Закамском лесничестве Краснокамского округа был обнаружен 29 июля, тогда его площадь составляла 1,9 га. В настоящее время на месте пожара работают 132 человека и 26 единиц техники. Для защиты населенных пунктов в круглосуточном режиме задействованы подразделения ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Тушение осложнено порывами ветра, труднодоступной местностью и плотным слоем подстилки. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.