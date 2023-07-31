Башгосфилармония направила на проведение форума в Уфе более 8 млн рублей

Башкирская государственная филармония опубликовала восемь закупок у единственного поставщика на проведение четвертого Международного форума «Умный город — умная страна» и второго Молодежного форума «Умный город — наше будущее» (прошли в Уфе 26-28 июля), следует из сообщений в реестре договоров на сайте госзакупок. Общая сумма начальных цен контрактов — 8,05 млн руб. С кем заключены контракты, в документации не указано. Закупки размещены с 26 по 28 июля.

Самая крупная сумма — 5,5 млн руб. — уплачена за организацию участия приглашенных артистов, коллективов в культурной программе в рамках форума. Дешевле всего (по 110 тыс. руб.) обошлась организация участия оркестра «Бишбармак». Субаренда транспортных средств оценивается в 296,7 тыс. руб., организация и проведение культурной программы — 300 тыс. руб., услуги по организации показа спектаклей, концертов и иных зрелищных программ — в 357,3 тыс. руб. и 486 74 тыс. руб., услуги по организации участия коллектива Zainetdin — в 450 тыс. руб., участие еще одного артиста — в 550 тыс. руб.

Майя Иванова

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