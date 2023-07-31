Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве с псевдостаринными монетами

Как сообщили в полиции, задержан 30-летний житель Дивеевского района, продавший старинные поддельные монеты. Сначала в отдел полиции обратился потерпевший местный житель. Он рассказал, что около отделения одного из банков к нему подошел мужчина, представился Ахмедом и сообщил, что на стройке в селе Дивеево им были найдены старинные монеты. Злоумышленник убедил покупателя приобрести монеты, объяснив, что продает их по сходной цене только потому, что является уроженцем Узбекистана и не сможет с ними пересечь границу. Заявитель решил купить пять монет на общую сумму 30 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), предусматривающей максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемый, давший признательные показания, был арестован по решению суда.

По данным «Ъ-Приволжье», аналогичная мошенническая схема применяется и в Нижнем Новгороде. Неизвестный мужчина восточной внешности на Большой Покровской улице предлагал прохожим приобрести у него десяток царских монет, рассказывая, что он печник и нашел старинные деньги при разборе старой печки в деревне, но не может вывезти к себе на родину.

Иван Сергеев