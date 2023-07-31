Екатеринбургское заблокированное издание It’s My City покинул главный редактор

Иван Рублев 1 августа покинет пост гланого редактора екатеринбургского издания It’s My City. Об этом сообщила редакция СМИ. Должность главреда он занимал почти два года. Сейчас господин Рублев планирует заниматься проектами, не связанными с журналистикой.

Исполнять обязанности главного редактора будет учредитель It’s My City Дмитрий Колезев (внесен в реестр иностранных агентов). О назначении нового руководителя будет объявлено позже.

В марте 2022 года сайт It's My City был заблокирован Роскомнадзором за ««распространения “недостоверной информации о спецоперации в Украине”». В ноябре того же года стало известно, что Дмитрия Колезева объявили в розыск по уголовному делу. По данным источника “Ъ-Урал”, журналист является фигурантом уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Один из поводов — пост в Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России Meta) про украинскую Бучу.

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