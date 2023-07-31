В Новоспасском районе обновляется инфраструктура

В Новоспасском районе Ульяновской области обновляется инфраструктура. За ходом выполнения различных ремонтных работ в рамках национальных проектов проследил депутат Государственной Думы Владислав Третьяк.

В Новоспасском идет строительство новой школы. В ходе рабочей поездки посещена «Умная спортивная площадка» в селе Садовое, которая уже в этом году будет сдана в эксплуатацию. В Новоспасском появилась детская игровая площадка, которая расположилась на прилегающей территории КДК «Октябрь».

На встрече присутствовала руководитель региональной школы креативных индустрий Мария Шпак. Она поблагодарила парламентария за федеральную поддержку дополнительного образования детей. «Благодаря различным государственным проектам создаются условия для развития всех школьников нашей страны. Важно, что такие возможности появляются и в небольших населенных пунктах. Все зависит от активности на местах и умения грамотно готовить заявки. Большую роль здесь играет и работа депутата Владислава Третьяка, чья команда помогает и сопровождает при подготовке заявок»,— отметила руководитель региональной школы креативных индустрий Мария Шпак.

Андрей Сазонов