Общий план производства концерна «Калашников» увеличен на 60% за два года

Общий план производства концерна «Калашников» за последние два года увеличился на 60%, сообщили в пресс-службе холдинга. Кроме того, в «Калашникове» заявили, что выполнение гособоронзаказа за тот же период составило 100%.

«Коллектив прилагает максимальные усилия для обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации как новыми образцами оружия, так и традиционными, принятыми на вооружение в предыдущие годы»,— отметил президент «Калашникова» Алан Лушников (цитата по сайту концерна).

По его словам, сейчас идет активное освоение снайперской винтовки Чукавина — СВЧ, автомата АК-19, пистолета-пулемета Калашникова ППК-20. Господин Лушников уточнил, что экономический эффект от сокращения издержек в первом полугодии 2023 года превысил 300 млн руб.

Концерн «Калашников» — это многопрофильный холдинг по производству продукции гражданского и военного назначения, предприятие в составе стрелкового сектора ОПК России, производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также высокоточного оружия. Сегмент гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях концерна, включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. Продукция концерна производится под тремя основными продуктовыми оружейными брендами: «Калашников» — боевое и гражданское оружие, «Байкал» — охотничье и гражданское оружие, «Ижмаш» — спортивное оружие.

Александр Кислов