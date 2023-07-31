«Россети Тюмень» направили 1,6 млн рублей на повышение надежности электроснабжения старейшего газового промысла ЯНАО

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции «Песчаная» в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Питающий центр снабжает электроэнергией Вынгапуровский газовый промысел, который разрабатывает компания «Газпром добыча Ноябрьск». На ремонтные мероприятия энергетики направили 1,6 млн рублей.



На подстанции специалисты провели техобслуживание двух выключателей 110 кВ, заменили фарфоровые покрышки и все изношенные детали в приводах коммутационных аппаратов. При выполнении работ «Россети Тюмень» использовали подъемные краны грузоподъемностью до 10 тонн. Электричество во время технических мероприятий подавалось по резервной схеме.

Плановый ремонт питающего центра 110 кВ «Песчаная» выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главная цель которой – подготовка электросетевого комплекса к отопительному сезону. Проведение работ позволило повысить надежность электроснабжения старейшего газового промысла, на котором за 40 лет добыто свыше 338 миллиардов кубометров «голубого топлива».

АО «Россети Тюмень»