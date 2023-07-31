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«Региональные электрические сети» приобретут технику на 154 млн рублей

АО «Региональные электрические сети» планирует до конца 2023 года приобрести спецтехнику на 154 млн руб. В настоящее время уже куплено 10 единиц оборудования стоимостью 44 млн руб., в том числе автогидроподъемники, снегоходы и мотобуксировщики, говорится в пресс-релизе компании.

«Спецтехника поможет энергетикам оперативно реагировать на нештатные ситуации, а также проводить работы в рамках эксплуатации электросетевых объектов в самых экстремальных погодных условиях, труднодоступных районах и местах со сложным ландшафтом», - сообщили в компании.

В ближайшее время ожидается поставка передвижной электротехнической лаборатории, седельного тягача КАМАЗ, трактора «Беларус» и др.

АО РЭС занимается передачей и распределением электроэнергии в Новосибирской области. Выручка компании в 2022 году составила, по данным «СПАРК-Интерфакс», 17,5 млрд руб., чистая прибыль – 801,6 млн руб

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Лолита Белова

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