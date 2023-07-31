Скончалась одна из пассажирок МИ-8, разбившегося на Алтае

Количество жертв в результате крушения вертолета Ми-8 в Республике Алтай увеличилось до пяти человек. Как сообщает региональный минздрав, пациентка, поступившая с 95% ожогов тела, скончалась.

«Несмотря на старания врачей одна из женщин в крайне тяжелом состоянии с термическими поражениями до 95% в выходные скончалась. Состояние второй пациентки врачи также оценивают, как крайне тяжелое», - сказано в сообщении. Также уточняется, что еще один пострадавший переведен в Центр термических поражений после оказания необходимой медицинской помощи.

По словам главврач горбольницы №3 Александра Шпиготского, на момент поступления состояние пациенток было чрезвычайно тяжелым. Вся работа по помощи пострадавшим координировалась с московскими специалистами.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что при крушении Ми-8 погибли четыре человека и 10 пострадали. Воздушное судно задело ЛЭП в результате чего рухнуло на землю и загорелось. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Александр Киселев