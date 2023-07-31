В Челябинской области в полтора раза планируют увеличить пособие на газификацию

Для льготников Челябинской области планируются увеличить размер единовременной выплаты на приобретение внутридомового газового оборудования со 100 тыс. до 150 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на совещании, посвященном догазификации в регионе.

Власти рассчитывают, что с повышением пособия большее число жителей области смогут газифицировать свои дома. Право на выплату имеют одинокие пенсионеры, инвалиды I и II групп, многодетные и семьи с детьми инвалидами со средним доходом, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека, а также супруги-пенсионеры старше 65 лет.

По данным пресс-службы правительства области, в рамках программы социальной догазификации специалисты АО «Газпром газораспределение Челябинск» за семь месяцев этого года подвели газопроводы до границ почти 8 тыс. земельных участков южноуральцев. Это в два раза больше показателя прошлого года. К концу года эту цифру планируется удвоить. Всего на сегодня создана техническая возможность подключения для более чем 60 тыс. негазифицированных домовладений.

Кроме того, в этом году будет газифицировано 23 населенных пункта, возможность подключения к газу появится у более чем 3 тыс. домовладений. Уровень газификации региона к концу года должен составить 78,8%. Сейчас это 77,1%.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте