С учредителей фирмы по сносу зданий в Краснодаре суд взыскал 307 млн рублей

Арбитражный суд Краснодарского края привлек к субсидиарной ответственности на сумму 307,1 млн руб. контролирующих лиц ООО «БЭТ». Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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К ответственности по обязательствам компании привлечены контролирующие должника лица — Милан Шубаев и Вячеслав Закутний.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «БЭТ» зарегистрировано в Краснодаре в 2007 году. Основной вид деятельности — разборка и снос зданий. Бенефициаром компании является Милан Шубаев. Убыток предприятия за 2015 год составил 600 тыс. руб. (другие данные о финансовых показателях предприятия не опубликованы).

С заявлением о признании фирмы банкротом в Арбитражный суд Краснодарского края обратилось ПАО «Сбербанк» в феврале 2019 года. Поводом для этого стало неисполнение обязательства ООО «БЭТ» перед банком в размере 292,5 млн руб. В сентябре того же года суд признал фирму несостоятельной (банкротом).

Тогда же суд запретил управлению Росреестра края осуществлять регистрационные действия в отношении объектов недвижимости должника. Обеспечительные меры в виде ареста суд наложил на следующие объекты ООО «БЭТ»: производственные сооружения (химплощадка) в поселке Дружный в Белореченском районе, мазутно-насосная установка, склад аммиака на 7 тонн и здание под консервный цех в Белореченске.

Тат Гаспарян

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