Расходы домашних хозяйств в Удмуртии выросли на 9,6% в первом квартале 2023 года

В Удмуртии по итогу первого квартала располагаемые ресурсы домашних хозяйств выросли до 31,7 тыс. руб. в месяц на жителя. Это на 3,8% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает Удмуртстат. Расходы на потребление, в свою очередь, достигли 20,8 тыс. руб., рост — 9,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Так, в структуре потребительских расходов 30,7% составили продукты для домашнего питания, а на питание вне дома ушло 3%. Еще 35,8% расходов пришлось на покупку непродовольственных товаров, на оплату услуг — 28,3%. Алкогольные напитки составили 2,2% от расходов жителей.

Отметим, что располагаемые ресурсы в городе отличаются от сельской местности. Так, доход хозяйств в городе продемонстрировал рост в 15,6% и составил 33,8 тыс. руб., а ресурсы в сельской местности сократились на 16,4% и оказались на уровне 27,8 тыс. руб. При этом в городах расходы на потребление также выросли на 8,9% и составили 33,7 тыс. руб., а в селах — 17,9 тыс. руб. (рост — 11,7%).