Учредителей оптовой фирмы по продаже металла в Краснодаре привлекают к ответственности на 513 млн рублей

Учредителей компании «Эльза», занимающейся оптовой торговлей металлом в Краснодаре, конкурсный управляющий привлекает к субсидиарной ответственности по долгам компании на сумму 513,2 млн руб. Сведения об этом опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ответственности привлекают учредителя должника с долей 99% УК — бенефициара ООО «ТКГ» Павла Томащук, а также второго участника ООО «Эльза» с долей 1% — Андрея Мочалова.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эльза» зарегистрировано в 2011 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — оптовая торговля металлами и металлическими рудами. Бенефициар — Павел Томащук. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. Сведения о финансовой отчетности в системе отсутствуют.

Арбитражный суд Краснодарского края признал ООО «Эльза» банкротом в октябре 2022 года. Заявителем о несостоятельности компании выступило ПАО «Энергомашбанк» (г. Санкт-Петербург) из-за задолженности в сумме 444 тыс. руб.

Тат Гаспарян

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