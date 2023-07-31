МЧС предупредило о грозах, ливнях и сильном ветре в Свердловской области

В Свердловской области во вторник, 1 августа, ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Спасатели просят быть бдительными и соблюдать меры безопасности.

МЧС рекомендует отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов. Передвигаясь на личном транспорте, не стоит пытаться проехать подтопленные участки.

Во время сильного ветра возможно осложнение пожароопасной обстановки, поэтому нужно соблюдать требования пожарной безопасности. На улице в период ветрености следует держаться подальше от легких построек, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев.

Нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу и водостокам, когда бьют молнии. Также следует по возможности выключить электроприборы.

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