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обновлено 12:53

Действующему депутату Чайковской думы отказано в регистрации на выборах

Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Чайковского городского округа отказала действующему депутату местной думы, сотруднику службы корпоративной защиты филиала ООО «Газпром трансгаз Чайковский» Николаю Гурылеву в регистрации на выборы нового созыва окружной думы. Информация об отказе в регистрации указана в ГАС «Выборы».

По информации «Ъ-Прикамье», решение ТИК было принято 27 июля. Николай Гурылев планировал участвовать в выборах в новый созыв Чайковской думы как кандидат-самовыдвиженец по округу №9. Для регистрации он представил в комиссию 21 подпись избирателей, высказавшихся в поддержку выдвижения кандидата. Однако пять подписей были признаны ТИК недействительными, так как имена в подписных листах были записаны сборщиком подписей, а не самими избирателями. В итоге количество подписей, признанных достоверными, оказалось недостаточным для регистрации господина Гурылева.

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