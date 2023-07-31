Более 120 предприятий Удмуртии получили господдержку на развитие импортозамещающей продукции

В Удмуртии больше 120 компаний получили государственную поддержку на развитие импортозамещающих проектов по итогу первого полугодия 2023 года. В частности, Региональный центр инжиниринга оказывает услуги по софинансированию сертификации продукции и регистрации товарных знаков, созданию сайтов и брендбуков, а также помощь в составлении заявок на гранты. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Так, компания «Соларжи 18» в рамках софинансирования работ по разработке конструкторской документации запустила новое производство по изготовлению прозрачных решеток типа Lamella. Данная продукция используется на окнах и балконах для безопасности детей и домашних животных, а также может служить защитой от взлома. В России подобные производства существуют, однако их недостаточно и импорт идет из Китая и других стран. При этом стоимость их технологических решений превышает ижевские на 50%.

Кроме того, компания «Фабрика Вега Спец» получила сертификат соответствия о безопасности средств индивидуальной защиты в качестве производителя спецодежды. Софинансирование составило 50% от стоимости сертификата. Для производственной компании «Ижсинтез-Химпром» были профинансированы работы по дизайну логотипа и этикеток торговой марки жидкого мыла.