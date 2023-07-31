В Волгодонске взрыв газового баллона повредил пять гаражей в кооперативе

Утром 31 июля в одном из гаражных кооперативов Волгодонска прогремел сильный взрыв, повредивший пять гаражей. Пострадавших среди горожан нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МЧС Ростовской области

Происшествие зафиксировано в 09:07 по ул. Мира, 15. Два гаража полностью разрушены. Сейчас завалы на месте происшествия разбирают 8 спасателей и две единицы техники.

«Основная версия — взрыв бытового газа. Никаких взрывных устройств нет. Прошу всех сохранять спокойствие. Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа»,— сообщил глава администрации города Сергей Макаров на странице в социальной сети «Вконтакте».

Анастасия Назарова