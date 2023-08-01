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Лоэнгрин с китайским акцентом

Опера Рихарда Вагнера в постановке Корнеля Мундруцо

На Мюнхенском оперном фестивале показали необычного «Лоэнгрина» Рихарда Вагнера в постановке новой звезды оперной сцены Корнеля Мундруцо. На то, как миф в спектакле уступил место обыденности, смотрел Алексей Мокроусов.

Благодаря лаконичности костюмов отличить главных героев от серой толпы можно далеко не всегда

Благодаря лаконичности костюмов отличить главных героев от серой толпы можно далеко не всегда

Фото: Wilfried Hosl / Bayerische Staatsoper

Благодаря лаконичности костюмов отличить главных героев от серой толпы можно далеко не всегда

Фото: Wilfried Hosl / Bayerische Staatsoper

«А помните, как в Байрейте публика, начав аплодировать Фогту, долго не могла остановиться?» Вопрос иного соседа способен поставить в тупик, не отвечать же ему рассказом о метаморфозах венгра Корнеля Мундруцо, яркого кинорежиссера, ставящего теперь в оперном театре? Немецкий тенор Клаус Флориан Фогт — действительно великий Лоэнгрин, последние 20 лет бывший валторнист Гамбургского филармонического оркестра служит примером другим вагнеровским певцам. Овации настигли сейчас Фогта и в Мюнхене, но они не отменяют вопроса, почему на премьере постановщикам букали не меньше, чем хлопали.

Премьерную публику можно понять: идешь на Вагнера, занавес открывается — а там, вместо живописной равнины на берегу Шельды близ Антверпена, зрелище какой-то вопиющей серости. Хор выглядит обезличенной массой, одетой в едва ли не спортивные костюмы светло-серой гаммы. А ведь это худо-бедно саксонские и брабантские графы и дворяне. Частью массы оказывается и большинство героев в таких же невзрачных костюмах, спортивный наряд Лоэнгрина мало чем от них отличается. Исключение из серого фона — одетая в черное Эльза. Южноафриканской сопрано Йоханни ван Оострум (она пела в Большом театре Маршальшу в «Кавалере розы») удается создать образ героини, словно явившейся издалека, принадлежащей другому миру, воспринимаемой окружающими как нечто инородное и агрессивно ими отторгаемое.

Визуальное решение спектакля (латышская художница Моника Пормале ставила, в частности, «Рассказы Шукшина» в Театре наций) своей лаконичностью противостоит романтическому пониманию «Лоэнгрина». Когда над хором взметаются красные флажки, сомнения отпадают — это скрытый привет с европейских просторов Китаю: баварский «Лоэнгрин» поставлен вместе с оперным театром Шанхая. Еще немного, и флажки обернутся «красными книжками Мао», но максимум, что ждет публику,— в какой-то момент одежда хористов становится двухцветной: красный верх, белый низ. Мундруцо готов к диалогу культур, который начинается после глобальной катастрофы, в эпоху всеобщих надежд на спасение и утешение. Остается дождаться реакции в Шанхае на игру с цветом и отказ от мистического тумана, свойственного большинству интерпретаций Вагнера. Грааль теперь лишь мечта, а не миф, священное уступило место обыденному.

Рассеивание романтического тумана определяет логику спектакля. Лебедя, на котором приплывает Лоэнгрин, не видно, зато его бой с Фридрихом Тельрамундом (датский баритон Йохан Ройтер знаком москвичам по исполнению «Золота Рейна» под управлением Владимира Юровского) радует выбором оружия. Картонному мечу противостоит что-то вроде наждачного диска, работающего от аккумулятора и разбрасывающего брызги огня. Наконец-то тайна Лоэнгрина раскрыта: его победу обеспечивает продвинутая военно-бытовая техника. Впрочем, по сравнению со сценой курения это выглядит детскими шалостями. Передавая друг другу самокрутку, Эльза и Ортруда (немецкая сопрано Аня Кампе хороша как никогда) затягиваются чем-то далеким от привычной табачной продукции.

Они курят перед глухим дворцовым фасадом. Вдруг открываются 26 окон, спущенные из них красные ленты превращают сцену в праздничный шатер, приготовления к свадьбе омрачает только параноидальное желание Эльзы узнать имя жениха. Катастрофа неизбежна. В финале огромный черный метеорит придавливает белую сцену, на нем Эльза взмывает в небеса.

Финал французскому дирижеру Франсуа-Ксавье Роту, руководящему ныне оперой Кёльна, удался едва ли не лучше знаменитой увертюры. Вместе с оркестром Баварской оперы Рот обнаруживает в Вагнере новую динамику. Разместив духовые в левой ложе над оркестром, дирижер создал непривычное звуковое пространство, и поначалу такое решение кажется странным, но в итоге убедительным. Сторонник исторически выверенного исполнения, Рот одновременно — специалист и по Берлиозу, и Стравинскому; лишенный натужного пафоса, кристально чистый язык — его главное достижение в «Лоэнгрине».

Оркестр Баварской оперы, он же Баварский государственный оркестр, отмечает в этом году 500-летие — отсчет идет от основания Придворной капеллы, созданной в Мюнхене из музыкантов бывших капелл императоров Максимилиана I и Карла V. Но дело не в возрасте, а в качестве. Разнообразие репертуара поражает. В течение недели играются «Аида» Верди, «Семела» Генделя под управлением Стефано Монтанари и в постановке Клауса Гута с Брендой Рэй в заглавной партии, «Дидона и Эней» Перселла с Аушрине Стундите — Кшиштоф Варликовский добавил к опере «Ожидание» Шёнберга и танцевальную интерлюдию, написанную своим постоянным соавтором, польским композитором Павлом Микитиным. Правда, вне фестиваля, в сезоне, Перселла играют без Шёнберга и современных танцев — вдвое короче, билеты раза в четыре дешевле и удовольствия, видимо, тоже меньше.

Юбилей поставлен на широкую ногу. Научная конференция, новые записи, сайт с публикацией архивных редкостей… Бывшие руководители оркестра — Зубин Мета, Кент Нагано и Кирилл Петренко — в этом году выступят с оркестром в симфонических программах. В сентябре оркестр ждет большое европейское турне, от Люцерна до Парижа. Москвы не предвидится, она теперь для европейских музыкальных менеджеров не обыденность, но миф, словно «Лоэнгрин» в старые добрые времена.

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