В Ярославле арестовали бывшего директора фонда капремонта

Красноперекопский районный суд Ярославля 29 июля арестовал бывшего директора регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Романа Гайнутдинова, сообщили «Ъ» в Ярославском областном суде.

Роман Гайнутдинов обвиняется в преступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение имущества, вверенного виновному группой лиц, по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

«Подозреваемым в совершении указанных преступлений был признан 51-летний бывший директор Регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области. По данным следствия, в 2022 году он вступил в преступный сговор со своей 42-летней подчиненной и совершил преступления против собственности и интересов службы в коммерческих и иных организациях в период работы директором фонда на сумму более 41 млн руб.»,— сообщило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Ярославской области.

Первоначально уголовное дело было возбуждено в марте 2023 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В 2021 году фонд заказал работы по оценке технического состояния и разработке проектной документации на капремонт лифтов в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове, Тутаеве и Рыбинске. Контракт был заключен с компанией из Нижнего Новгорода.

«Работы по обследованию лифтового оборудования работниками не выполнялись. С целью создания видимости исполнения условий контракта лицом из числа сотрудников коммерческой организации были предоставлены заведомо ложные сведения о фактическом выполнении работ, которые оплачены фондом в сумме более 26 млн рублей»,— сообщали ранее в СУ СКР по Ярославской области.

Обвинение в мошенничестве по этому делу предъявлено бывшему заместителю директора фонда Ольге Исайчевой. Она арестована заочно. По данным следствия, женщина скрылась на территории Армении, СКР добивается ее экстрадиции. Дело, по которому обвиняется Роман Гайнутдинов, объединено с уголовным делом о мошенничестве с лифтами в одно производство, детали уголовного дела бывшего директора фонда ярославское управление СКР пока не раскрывает.

Роман Гайнутдинов возглавлял фонд капремонта Ярославской области с 2019 по 2023 год. Он покинул свой пост вскоре после возбуждения уголовного дела.

Антон Голицын, Ярославль