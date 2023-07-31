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«Биннофарм Групп» значительно увеличила количество клинических испытаний

Ведущая российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» расширила список лекарственных препаратов для регистрации в связи с выходом на рынки стран ЕАЭС и СНГ. Таким образом, в 2023 году компания стала одним из лидеров по количеству клинических испытаний в России: в настоящий момент семь препаратов «Биннофарм Групп» проходят клинические исследования. Еще в 2023 году запланировано проведение шести клинических исследований. Для сравнения в 2022 году компания провела испытания два клинических исследования, по итогам которых получила регистрационные удостоверения на исследуемые препараты. Клинические испытания проводятся в отношении рецептурных и безрецептурных препаратов различных фармакологических групп: антикоагулянтов, спазмолитиков, антигипоксантов, противовирусных и других.

Алексей Чупин, директор по разработкам и регистрации «Биннофарм Групп»:

«В настоящий момент продукция «Биннофарм Групп» доступна в 13 странах и в ближайшем будущем география присутствия будет расширяться. Мы активно регистрируем лекарственные препараты и проводим необходимые клинические испытания. В будущем число клинических исследований будет расти, в первую очередь за счет разработки новых продуктов. Мы открываем один из крупнейших в стране R&D-центр, благодаря которому планируем запустить в разработку около ста лекарственных препаратов до 2025 года».

ООО «Биннофарм Групп»

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