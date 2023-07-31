Авиазавод «Сокол» передал Минобороны РФ партию модернизированных МиГ-31

Нижегородский авиационный завод «Сокол» (Нижний Новгород, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) передал в распоряжение Минобороны РФ партию истребителей-перехватчиков МиГ-31, которые прошли ремонт и модернизацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ОАК, модернизированные боевые машины отправлены на аэродромы постоянного базирования. Обновленные истребители сохранили свои проектные летно-технические характеристики, но их функционал и возможности после модернизации расширены.

Андрей Репин