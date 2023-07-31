В Волгоградской области экс-бухгалтера СИЗО подозревают в присвоении и подлоге

Михайловский межрайонный отдел СУ СКР по Волгоградской области занимается уголовным делом о девяти эпизодах присвоения с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ) и таком же количестве эпизодов служебного подлога (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в СИЗО-3 города Фролово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, 44-летняя подозреваемая, будучи бухгалтером изолятора, в период с мая 2022 года по январь 2023-го составляла подложные реестры, на основании которых вывела со счетов регионального УФСИН 230 тыс. руб. Деньги женщина потратила.

Дело завели по материалам УФСБ и ГУ МВД по Волгоградской области. Следователи закрепляют доказательства.

Дарья Васенина

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