На Урале за незаконный ввоз оружия с начала года задержали восемь участников СВО

Несколько бывших участников специальной военной операции (СВО) на Урале стали фигурантами уголовных дел о незаконном ввозе оружия, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника управления на транспорте МВД по УрФО полковник полиции Александр Терещенко.

«Мы здесь не допустили всплеска ввоза незаконного оружия. Возбуждено в этом году 26 уголовных дел. Направлено в территориальные военные следственные подразделения 34 материала, в том числе, восьми бывших участников СВО»,— сказал он

Напомним, в феврале сотрудники ФСБ задержали трех человек, готовивших поджоги на объектах Свердловской железной дороги (СвЖД) по заданию «украинских неонацистов». Задержанные свою вину признали и сообщили, что собирались поджечь электрощиты на железнодорожных путях.

Александр Стародумов

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