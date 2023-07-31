В Казани завтра вырастет стоимость муниципальных парковок

С завтрашнего дня, 1 августа, в Казани на 25 участках муниципальных парковок изменится тариф. Об этом говорится в сообщении мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мэрия Казани Фото: Мэрия Казани

В частности, с 30 руб. до 50 руб. за один час вырастет цена на парковку на трех участках ( на улицах Хакима, Абсалямова и Курашова), с 50 руб. до 70 руб. — на 20 участках (Пушкина, Столбова, Миславского, Айвазовского, Бутлерова, Дзержинского, Чернышевского, Малая Красная, Профсоюзная, Университетская, Николаева, Наджми, Джалиля, Жуковского, Чехова), с 70 руб. до 100 руб. — на двух участках (на улицах. Кави Наджми и Джалиля).

Напомним, стоимость парковки на муниципальных стоянках Казани не менялась шесть лет.

"Ъ-Казань"