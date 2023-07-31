Продажи пива Heineken снизились на 5,6% по итогам полугодия

Heineken NV неудачно отчиталась по итогам первой половины 2023 года, а также снизила прогноз на год из-за падения спроса в Азии. Так, объем проданного пива по итогам полугодия составил 120,1 млн гектолитров, что на 5,6% меньше, чем за тот же период 2022 года.

Как отмечается в отчетности, падение продаж связано прежде всего с низким спросом во Вьетнаме и Нигерии. Эти два рынка ответственны примерно за половину объема падения продаж компании. Во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, главном рынке для компании, продажи рухнули на 13,2%.

Тем не менее выручка Heineken по итогам полугодия выросла на 6,3%, до €17,4 млрд, что объясняется повышением цен на продукцию. Операционная прибыль Heineken упала на 22,2% по сравнению с прошлым годом, а чистая прибыль — на 8,6%, до €1,16 млрд.

Heineken также отметила, что продолжает процесс ухода с российского рынка и пытается продать свой бизнес. Однако его стоимость для самой компании сейчас равна нулю, и на текущий момент Heineken зафиксировала чистый убыток от обесценивания российского бизнеса в размере €201 млн.

Учитывая все это, Heineken ухудшила собственный прогноз на весь 2023 год. Если ранее компания рассчитывала на рост операционной прибыли на 5–10%, то теперь она допускает практически нулевой рост этого показателя.

На фоне плохой отчетности и ухудшения прогноза на год акции Heineken теряют в цене порядка 5% на открытии торгов в Амстердаме.

Кирилл Сарханянц