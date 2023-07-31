В Башкирии изъяли более 13 тыс. литров «Мистера Сидра»

Сотрудники Роспотребнадзора и МВД по Башкирии обнаружили и изъяли более 13 тыс. литров напитков бренда «Мистер Сидр». Об этом сообщила главный санитарный врач республики Анна Казак на совещании в понедельник, 31 июля. Продукция содержала метанол, отметила она.

Всего было проведено 860 проверок на объектах торговли и общепита. Составленные в ходе контрольно-надзорных мероприятий материалы переданы в суд.

«Отравлений опасным напитком в Башкирии не допущено»,— подчеркнула госпожа Казак.

Как сообщалось ранее, от отравления напитком «Мистер Сидр» умерли 46 человек, еще 61 пострадал от употребления суррогата. Отравления были зафиксированы в семи регионах. СКР возбудил по фактам 28 уголовных дел.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте