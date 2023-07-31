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Глава Башкирии предложил руководителям муниципалитетов лично проводить детей участников СВО в первый класс 1 сентября

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил главам муниципалитетов принять участие в проводах детей участников специальной военной операции в первый класс. Сам господин Хабиров намерен отвести в школу старшую дочь первого заместителя премьер-министра Башкирии Азата Бадранова, который находится на СВО.

По данным министерства образования республики, впервые в этом году в школу пойдут 589 первоклассников, чьи родители участвуют в СВО. «Мне кажется, правильно, если мы рядом будем с этими детьми, отведем их нарядно, торжественно»,— отметил Радий Хабиров.

Влада Шипилова

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