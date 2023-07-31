Праздничная сдача дома в «Губернском»

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Целый день диджей играл летние хиты, дети наслаждались мороженым, а аниматоры радовали гостей знаменитыми образами из мультфильмов.

Надежность, качество и стиль — это отличительные черты “ЮгСтройИнвест”. Холлы в доме выполнены дизайнерским ремонтом: установлены большие зеркала, на полу – керамогранитная плитка, а интерьер дополняют элементы декора. Некоторые жильцы смогут переехать сразу после сдачи дома, так-как застройщик сдаёт квартиры как с качественной предчистовой отделкой, так и с готовым ремонтом. После традиционного осмотра дома новосёлы могли прогуляться по новой аллее рядом с домом. Одна из её особенностей – первый в Краснодаре сабсоккер. Внутренний двор четвертого литера выполнен согласно концепции зонирования. Здесь можно заниматься командными видами спорта: футболом, баскетболом или тренироваться в фитнес-зоне. Для детей во дворе оборудовано развивающее игровое пространство. «ЮгСтройИнвест» проектировал детские площадки совместно с психологами, чтобы ребятам разного возраста было интересно проводить на них время. Также рядом с домом расположен памп-трек — один из первых в городе.

Микрорайон “Губернский” является одним из самых благоустроенных в городе. Застройщик уделил много внимания социальной инфраструктуре комплекса: здесь работает школа на 1550 мест и три детских сада. Жители микрорайона “Губернский” могут проводить время на природе, не выезжая из комплекса. В “Губернском” разбито много аллей и скверов с взрослыми деревьями, поэтому район буквально утопает в зелени. Также в пешей доступности от “Губернского” находится еще одна зеленая зона – городской парк “Краснодар”.

ГК “ЮгСтройИнвест” поздравляет всех новоселов с Праздником!

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Застройщик - ООО "СУ-10 "ЮСИ КУБАНЬ". Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф/. ФЗ 214. г. Краснодар.

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