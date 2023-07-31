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Генеральным директором «Международного аэропорта Иркутск» назначен Петр Беликов

Петр Беликов назначен генеральным директором ОА «Международный аэропорт Иркутск», свидетельствуют данные аналитической системы «Спарк-Интерфакс».

Уточняется, что смена гендиректора аэропорта произошла 28 июля. Прежним руководителем компании был Андрей Скуба.

Петр Беликов, согласно данным «Спарк-Интерфакс», является владельцем компании по торговле легковых автомобилей ООО «Лизинг сейлз тим».

Собственником АО «Международный аэропорт Иркутск» является правительство Иркутской области. В аэропорту базируются два перевозчика — «ИрАэро» и «Ангара». Пассажиропоток АО "Международный аэропорт Иркутск" по итогам 2022 года составил 2,6 млн человек. Ожидается, что в 2023-м пассажиропоток достигнет 3 млн человек.

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Лолита Белова

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