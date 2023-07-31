Двое погибли и двое пострадали в ДТП в Володарском округе

«ГАЗель» столкнулась с грузовиком Ivecо вечером 30 июля на 341 км трассы Москва — Уфа в Володарском округе. Два водителя погибли на месте, двух пассажиров Ivecо госпитализировали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление ГИБДД по Нижегородской области Фото: управление ГИБДД по Нижегородской области

Авария случилась около 21:11. Ivecо остановился в зоне действия знака 3.27, запрещающего стоянку. «ГАЗель» двигалась в попутном направлении из Москвы в Нижний Новгород и наехала на грузовик. Водители получили травмы, несовместимые с жизнью.

Елена Ковалева