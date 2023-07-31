Недовольный экс-сотрудник попытался поджечь штабеля древесины у предпринимателя в Удмуртии

В Игринском районе Удмуртии предприниматель сообщил о попытке поджога заготовленных пиломатериалов на производственной площадке. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, причиной преступления стала неприязнь бывшего сотрудника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В частности, по данным полиции, подозреваемым в поджоге оказался 36-летний ранее судимый мужчина. Он устроился на работу к предпринимателю и успел отработать один день, после чего начал требовать оплаты. Предприниматель в свою очередь заявил, что выплатит зарплату в установленный срок.

Тогда мужчина решил отомстить работодателю. С помощью спичек и бересты он попытался поджечь штабель с древесиной хвойных и лиственных пород стоимостью 500 тыс. руб.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ («Попытка умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога»). Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.